+Europa, in soccorso della Bonino arriva Tabacci: «Nostro simbolo per risolvere tema firme»

«Stamattina ho riunito gli organismi dirigenti di Centro democratico: metto a disposizione il simbolo per la sfida di Emma Bonino, per recuperare una condizione di libertà, consideriamola una scelta di servizio alla democrazia». Lo ha annunciato Bruno Tabacci intervenendo alla conferenza stampa di +Europa sulle firme.



«Il gesto generoso e autonomo di Tabacci e del Centro Democratico - ha ringraziato la Bonino - coerente con lo spirito europeista che li connota, consentirà alla lista +Europa di essere presente alle elezioni politiche per offrire agli italiani un'opzione seria, diversa da tutte le altre, per la crescita civile, sociale ed economica del nostro Paese». «Delle prospettive e delle scelte politiche da assumere nelle prossime settimane - aggiunge - discuteremo in una grande assemblea il 13 gennaio». «Grazie alla sensibilità democratica e alla disponibilità di Bruno Tabacci possiamo riconquistare una piena agibilità politica e parità di accesso alla competizione elettorale con tutte le altre liste. Quello spazio di democrazia e libertà che l'interpretazione irragionevole e incostituzionale data dal Viminale a una norma della legge elettorale oggi ci nega. +Europa sarebbe infatti obbligata a raccogliere almeno 25 mila firme in 63 circoscrizioni in pochi giorni, su liste già complete di tutti i nomi dei candidati, sia per il proporzionale sia per l'uninominale. E, in caso di apparentamento con altre liste esentate - conclude Bonino - questi nomi arriverebbero, in tutto o anche in parte - nulla cambierebbe - soltanto in prossimità della scadenza del deposito delle firme, rendendo impossibile la loro raccolta».





Gioved├Č 4 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:16



