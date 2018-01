Blog Grillo: «La Lega? Utile idiota del Cav»

Il M5S si scaglia sul blog di Grillo contro Silvio Berlusconi che considerano sempre di più il vero avversario della campagna elettorale. E nella mischia del duro attacco politico mette in mezzo la Lega Nord definita «utile idiota».



«Un giorno dicono di essere d'accordo su qualcosa e quello dopo si smentiscono a vicenda. Per una semplice quanto banale ragione: non hanno un programma, non hanno una comunità di intenti, non hanno alcuna visione di Paese che non sia quella di prenderselo fra le mani per farsi gli affari propri. - si legge sul blog - La coalizione di centrodestra è solo un cartello elettorale costituito per sfruttare gli effetti nefasti della legge elettorale. Non possono andare al Governo assieme perché litigherebbero un giorno sì e l'altro pure».

Lo schema ricalca la strategia già utilizzata durante la campagna elettorale siciliana in cui il Movimento denunciava che quella di Micciché era una coalizione "accozzaglia". «La Lega è confinata al ruolo di utile idiota per consentire a Berlusconi di fare l'accordo col Pd e metter su l'ennesimo governo non legittimato dai cittadini, che non risponderà ai cittadini. Italiani, aprite gli occhi: sono sempre gli stessi venditori di fumo, pronti a gabbarvi un'altra volta. L'ennesima volta. Non dobbiamo permetterlo», attacca il M5S



Anche Berlusconi attacca: «I Cinque Stelle sono un pericolo anche più grave. Molte delle loro idee vengono dalla peggiore sinistra, anticapitalista, illiberale, giustizialista. Non hanno nemmeno quella tradizione di serietà e di competenza che ai vecchi comunisti veniva riconosciuta. I Cinque Stelle non hanno alcuna esperienza né competenza, la gran parte di loro non sa cosa significhi lavorare, ma neppure cosa significa governare». Lo dice in un'intervista a Radio Capital. «Con i Cinque Stelle - prosegue il Cavaliere - i capitali fuggirebbero all'estero, il ceto medio verrebbe massacrato di tasse, e persino i pensionati verrebbero penalizzati, come ha detto di recente Di Maio». Ma, conclude, «noi li fermeremo».

Marted├Č 9 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA