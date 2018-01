Berlusconi vede Salvini e Meloni: pensioni sul tavolo

di Stefania Piras

Tutti ad Arcore per buttare giù le primissime bozze degli elenchi dei candidati alle prossime politiche che i coordinatori regionali stanno sgrossando da prima di Natale. E poi c'è da comporre il programma comune. Perché Silvio Berlusconi adesso ha fretta. Di qui l'invito a Matteo Salvini e Giorgia Meloni a vedersi a pranzo dopo un lungo black out. La prossima riunione sarà invece organizzato in casa Lega, hanno comunque tenuto a sottolineare nell'entourage leghista, dove per quanto riguarda il programma...