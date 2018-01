Berlusconi vola al Ppe per rassicurare l'Europa. Lazio, lo stop di Salvini

di Mario Ajello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non si sblocca la candidatura a presidente del Lazio per il centrodestra. Il sondaggio Emg, istituto di Masia, che ieri Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno esaminato doveva risolvere la grana che sta impensierendo i leader del centrodestra e che sembra un bis delle divisioni e delle tensioni che si svolsero per la scelta, rivelatasi perdente, del candidato sindaco di Roma. Insomma, se uno dei tre nomi sondati - Gasparri, Rampelli, Pirozzi - avesse staccato nettamente gli altri, forse quei numeri avrebbero deciso il candidato. TUTTO DA...