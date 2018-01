Berlusconi: «Il nostro candidato in Lombardia è Attilio Fontana. Se vinciamo, aboliremo Jobs-Act»

Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega. Lo ha affermato Silvio Berlusconi parlando a Radio Anch'io .



Se vincerà le elezioni, Silvio Berlusconi abolirà il Jobs-Act. Lo ha detto stamattina ha Radio Anch'io: «Lo abolisco perchè è stata solo un'iniezione per i contratti provvisori. Su dieci contratti otto sono stati temporanei». Berlusconi ha anche osservato che, in special modo sull'occupazione giovanile, «si tratta di lavoro a termine. Il Jobs Act a gennaio finirà e si esaurirà la sua azione», ha detto.



«Sarà contento il nordest, il mondo produttivo, vorrei vedere che ne pensano gli imprenditori di tornare al mondo del lavoro del passato», ha risposto il leader dem, Matteo Renzi, intervenendo a «Circo Massimo», su Radio Capital.

Mercoledì 10 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:37



