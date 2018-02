Berlusconi e Salvini, sorrisi e imbarazzi in tv: le distanze restano

di Emilio Pucci

ROMA Era il 4 maggio del 2014 quando si incrociarono l'ultima volta negli studi di In mezz'ora. Con Salvini collegato da Pontida che diceva «fuori dall'euro» e Berlusconi pronto a inviare messaggi rassicuranti: «Ci sono differenze, ma non grandi, troveremo una soluzione». A quasi quattro anni di distanza il copione non è cambiato. Da LuciaAnnunziata il Cavaliere - dopo aver annunciato di voler nominare Cottarelli ministro della Spending review - ha vestito sempre i panni del padre di famiglia:...