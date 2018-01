Berlusconi vuole candidare Al Bano e Toto Cutugno nei collegi esteri

Alla trasmissione Porta a Porta Al Bano aveva confessato che chiuderà la carriera alla fine del 2018. « Smetto di cantare il 31 dicembre del 2018. Spero di fare un grande concerto e poi farò il vignaiolo » , ha rivelato il cantante ospite di Bruno Vespa.



Ma in realtà ben prima di questa data per lui potrebbero esserci novità lavorative. Ovvero un seggio al posto del microfono. Perché è a un vip come lui, e come Toto Cutugno, che Silvio Berlusconi pensa di candidare nei collegi esteri il prossimo 4 marzo.



All'estero infatti si eleggono 18 parlamentari, una quota fondamentale per assicurarsi la maggioranza.

Martedì 2 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:27



