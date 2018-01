Berlusconi a Porta a Porta: «Abolire la legge Fornero? No, alcune cose vanno tenute»

«Abbiamo approfondito l'argomento con i nostri economisti alcune cose vano mantenute come sono, con l'età per andare in pensione. Crediamo che sia corretto che salga, ma con il sistema contributivo vogliamo togliere ogni limite quindi se uno vuole andare a 50 anni prende la pensione per quello che ha versato», ha spiegato Berlusconi, parlando a "Porta a Porta", a proposito della richiesta di Salvini che chiede la cancellazione della Fornero.

«Ove si verificasse ma io non credo, c'è un solo modo e cioè che si possa combinare un accordo tra il centrodestra e le altre forze politiche, parlo esclusivamente della sinistra e cioè che quest'ultima accettasse in toto il nostro programma, se lo firmasse accadrebbe in Italia quello che accade in Germania e quindi si potrebbe andare a realizzare il nostro programma con il sostegno anche di un'altra forza politica», risponde Berlusconi a chi gli chiede, in caso di stallo dopo le elezioni, cosa si debba fare per evitare il ritorno alle urne.



«Non credo che si verificherà questa situazione, sono convinto che il centrodestra avrà una maggioranza ben superiore al 40% per governare. Salvini è una persona di assoluta responsabilità», ha detto ancora Berlusconi a chi gli chiedeva se fosse disponibile a larghe intese in caso nessuno raggiunga il 40% e se all'indomani del voto riprenderà a litigare con Salvini.



«In Italia un partito ribellista come il M5s ha raggiunto percentuali rilevanti e nel mondo si guarda a questa situazione con orrore», ha detto Berlusconi, «Oggi la sfida è a due tra M5s e il centro destra liberale».



«La flat tax è al 23% ma l'obiettivo è quello di arrivare sotto il 20%», ha poi spiegato Berlusconi sulla questione fisco.



In merito all'alleanza con Stefano Parisi, l'ex cav ha sottolineato: «Credo che i protagonisti del Quarto polo devono parlare con lui, ma lui vuole essere un pò troppo protagonista e credo che sia per questa sua posizione che abbia delle difficoltà con gli altri», mentre sul candidato alla regione Lombardia Attilio Fontana, che ha deciso di tagliarsi la barba, ha detto: «Ha fatto bene a tagliarsi la barba ma devo dire che ho visto la fotografia di ieri e dell'oggi e nella foto di prima aveva una bellissima barba risorgimentale, stava quasi meglio prima di adesso».



«Quando ho iniziato la campagna elettorale FI era al 12% ora è al 18%, il mio obiettivo è portare la coalizione del centrodestra al 45%».