Berlusconi a Domenica Live: «M5s più pericoloso dei post comunisti del 1994. Non andare a votare è come suicidarsi»

«Sono ancora qui a combattere perché c'è bisogno di me » ha detto Silvio Berlusconi intervistato a Domenica Live da Barbara D'Urso su Canale 5 . « Oggi si è verificato un caso che ricorda quello del 1994 da vicino. Oggi c'è in campo formazione populista, ribellista, pauperista, quasi più pericolosa dei post comunisti del 1994. È quasi una setta che prende ordini da un vecchio comico e dal figlio di uno sconosciuto di un socio defunto, cambiano parere da mattina a sera, capaci di seguire qualsiasi idea. Porterebbero Italia verso il vero disastro e al governo i peggiori rappresentanti della magistratura militante».



«La nostra religione laica è sempre stata meno tasse, meno tasse, meno tasse. Oggi siamo sotto una vera e propria oppressione fiscale. Serve una rivoluzione fiscale che si chiama Flat tax». «Oggi ci sono tasse altissime ed è difficilissimo compilare il modulo 730 per la compilazione. La Flat tax è una tassa uguale per tutti, per famiglie e imprese, dovunque è stata applicata ha dato risultati straordinari. C'è un'unica aliquota che sarà pari o inferiore all'aliquota più bassa di quella che c'è oggi, il 23%. Ci sarà un modulo da una pagina e non più di sedici pagine» e con la flat tax «si riduce l'evasione», sottolinea Berlusconi ricordando come la misura sia stata applicata in più di 60 Paesi.



«Pensione minima di mille euro al mese a tutti, anche alle mamme che non hanno versato contributi», ha aggiunto Berlusconi.



L'aumento dell'insicurezza in Italia si deve al fatto che si «è aggiunta criminalità di 476mila immigrati che per mangiare devono delinquere. La prima cosa che svaligiano in una casa è il frigorifero e ciò è causato dal modo con cui il nostro Paese non ha saputo rispondere all'immigrazione. Nel 2010 l'immigrazione era di 4400 persone in un anno, l'anno scorso è sbarcato lo stesso numero di persone in un solo weekend», ha detto ancora Berlusconi. «Bisogna intervenire con l'Ue, che deve essere costretta da noi a stipulare trattati con tutti i Paesi costieri e di origine dei migranti e procedere a riportare i migranti indietro. È un problema serio che dobbiamo affrontare innanzitutto fermando i migranti alla fonte».



«Tutte le volte che ci sono campagne elettorali e che si profila una mia vittoria, se ne inventano di tutti i colori, questa volta se ne sono inventata una che è stata prontamente smentita dalla procura. Il fatto che sia sia profittato della vendita del Milan per portare in Italia capitali che erano fuori dal paese non solo non è corrispondente al vero, ma farlo sarebbe da persone senza intelligenza », visto il clamore mediatico e la difficoltà dell'operazione.



«Io ho una grande fortuna, ho una figlia straordinaria: Marina. Anche tutti gli altri sono bravi ma lei è particolarmente unica».



«Non andare a votare è come suicidarsi». È la frase, che lui stesso definisce «choc», con cui il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sceglie di chiudere il suo intervento a 'Domenica Livè, subito dopo aver ricordato i rischi che si correrebbero con una governo Cinquestelle.













