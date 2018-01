Autonomia, Chiamparino: «Possibile a breve un'intesa tra tutte le Regioni del Nord»

«Credo che presto arriveremo a un'intesa comune in tutte le regioni del Nord sulle competenze che possono essere oggetto di autonomia». Ne è convinto il presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, che a margine della riunione del Consiglio regionale, torna a parlare dell'incontro della scorsa settimana a Roma con il viceministro per gli Affari regionali, Gianclaudio Bressa.

«E stato un incontro molto positivo, si stanno attivando tavoli ulteriori rispetto a quello già attivo con Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna». E, proprio sul l'incontro di Roma, Chiamparino si era detto disponibile a riferire al Consiglio regionale, ma le comunicazioni non ci sono state perché alcuni consiglieri hanno richiesto una diversa calendarizzazione dei lavori.

