L’appello/ Il buon senso resta l’ultima frontiera contro gli slogan

di Paolo Graldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sfilare per le vie di Macerata in nome dell’antifascismo e dell’antirazzismo o lasciare alla piazza il silenzio di una riflessione collettiva? Un silenzio denso e severo? Il lungo tiro alla fune è approdato ad una mediazione che consentirà alla sinistra-sinistra, centri sociali compresi, un giro in città e all’ultradestra, già venuta alle mani contro la polizia l’altra sera, di marcare il territorio attraverso sit-in sparsi. Dunque, chi riteneva irrinunciabile scendere in...