AP, Cicchitto: «Serve un centro contro la protesta fine a sé stessa»

É conto alla rovescia per le elezioni politiche e i centristi di Alternativa popolare ribadiscono la scelta della strada riformista che in questo momento storico intravedono possibile solo accanto al Pd. Lo dice chiaramente Fabrizio Cicchitto: «Nell'attuale scenario politico occorre rafforzare, con una componente di centro, l'area della razionalità politica, del riformismo economico-sociale, della mediazione. Un insieme di proposte e di progetti che costituiscano in primis un argine per contrastare le spinte populiste e destabilizzanti, in secondo luogo che siano una risposta innovativa e riformista ai problemi della società italiana».



Argomentazioni che ancora una volta fanno gravitare AP verso l'alleanza con il centrosinistra. Anzi, dice Cicchitto che Alternativa Popolare

è una componente essenziale per il centrosinistra del futuro

, non una semplice appendice ma una rappresentanza politico-parlamentare per tutti coloro che né si riconoscono nella protesta fine a sé stessa, né nel ritorno al passato di Berlusconi e tantomeno nell'aggressività razzista e lepenista di Salvini, o nel giustizialismo e nel massimalismo di Liberi e Uguali. Quest'area politica ed elettorale non si identifica nemmeno nel PD, sia per ragioni storiche, sia per ragioni politiche attuali. Le ragioni storiche sono costituite dal fatto che esistono componenti cattoliche, laico-liberali, socialiste-riformiste che hanno avuto percorsi diversi da quelli che hanno dato vita al Partito Democratico», conclude Cicchitto.



«L'altro giorno è uscito un comunicato firmato dagli amici Casini, Dellai, De Mita che possiamo considerare un contributo per la costruzione di un'area di centro distinta ma alleata con il Pd in coerenza con 5 anni di Governo - ha proseguito Cicchitto - Infatti va costruito un antemurale rispetto al populismo protestatario del M5s e alla demagogia sovranista e razzista di Salvini. Quest'area di centro deve esprimere non solo il suo riferimento a tradizioni politico culturali assai serie ma deve anche esprimere programmi e leadership innovativi. In questo quadro Beatrice Lorenzin può essere un positivo punto di riferimento per tutti coloro che contrastano una deriva populista e razzista ma che nel contempo sono distinti dal Pd».

Cicchitto non esita nemmeno a pungere gli ex amici forzisti sul caso Navalny: «In Russia la Commissione elettorale ha escluso dalle elezioni Navalny, l'unico oppositore rimasto in campo. Insomma in Russia c'è una democrazia leggermente autoritaria perchè - quando va bene - esclude dall'agone elettorale gli oppositori e quando le cose non vanno bene essi fanno la fine di Anna Politkovskaja. Che ne pensano di tutto ciò i sostenitori italiani della Rivoluzione liberale cioè Forza Italia?».