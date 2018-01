Agcom richiama 5 tg per mancato rispetto della par condicio. Mentana: patetico e irrispettoso

Richiami a diverse emittenti per il mancato rispetto della par condicio sono stati deliberati dall'Agcom in relazione al periodo 15-21 gennaio. Deciso un forte richiamo al Tg La7 per il tempo concesso a M5S e Lega a svantaggio di altri partiti; un forte richiamo a Tg4 e a Studio Aperto in relazione all'elevato tempo di notizia fruito da Forza Italia; un richiamo a Sky Tg24 per l'eccessivo tempo destinato a M5S, LeU e Lega; un richiamo a Rainews per lo squilibrio registrato nei tempi di parola a favore di LeU.



A seguito dell'analisi dei dati del monitoraggio relativo al periodo 15-21 gennaio 2018 - informa una nota dell'Autorità - sul rispetto del pluralismo politico/istituzionale in televisione e alla luce di precedenti segnalazioni inviate a diverse emittenti, il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deliberato oggi i seguenti provvedimenti:



- Un forte richiamo al Tg La7 in relazione al tempo di parola e al tempo di notizia dedicato, specie nelle edizioni principali, ai soggetti politici M5S e Lega a svantaggio di altri partiti, segnatamente, Pd e Forza Italia;



- Un forte richiamo a Tg4 e a Studio Aperto in relazione all'elevato tempo di notizia fruito da FI a svantaggio delle

altre forze politiche, in particolare nelle edizioni principali;



- Un richiamo a Skytg24 in relazione all'eccessivo tempo di parola, riflesso anche nel tempo di notizia, destinato a M5S, LeU e Lega a detrimento delle altre forze politiche;



- Un richiamo a Rainews per lo squilibrio registrato nei tempi di parola a favore di LeU e a detrimento del PD.

Il Consiglio dell'Autorità ha inoltre segnalato specifici casi di disquilibrio a varie emittenti riguardanti singoli soggetti politici cui porre rimedio entro la prossima rilevazione settimanale che si concluderà il 28 gennaio.



«Se è vero che chi ben comincia è a metà dell'opera, peggio di così nelle rilevazioni Agcom non si poteva iniziare». Lo dice all'agenzia Ansa il direttore del Tg La7 Enrico Mentana. «Sapete quale sarebbe il tempo di parola dato alle due liste citate? 4 minuti e 12 secondi per il M5S e 1 minuto e 50 secondi per la Lega. In nove ore e mezza di notiziari. È francamente patetico, irrispettoso e offensivo per il lavoro che svolgiamo».



