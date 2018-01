Kate Middleton, ecco le foto dello zio ubriaco che fa pipì in strada

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 24 gennaio, le clamorose immagini che hanno sollevato un nuovo scandalo a Buckingham Palace e messo in imbarazzo Kate Middleton nei confronti della regina. Nelle foto, pubblicate in esclusiva per l'Italia da Chi, si vede Gary Goldsmith, lo zio scapestrato di Kate Middleton, fratello di mamma Carole, in evidente stato di ebbrezza mentre, in sequenza: fa la pipì per strada, ruzzola per terra mentre tenta di abbracciare un amico e consuma “cibo spazzatura” per cercare di riprendersi.

Gary Goldsmith è milionario come i Middleton, ma, a differenza loro, combina un guaio dietro l'altro ed è considerato la “pecora nera” della famiglia. Solo due mesi fa aveva messo in forte imbarazzo la famiglia perché era stato accusato di aver colpito con un pugno la sua quarta moglie, Julie-Ann. E così Kate, finora la preferita di Elisabetta II e degli inglesi, che già deve fare i conti con l'ascesa di Meghan Markle, promessa sposa del principe Harry d'Inghilterra, rischia di perdere terreno. La regina è furiosa. E c’è da immaginare che pure Carole Middleton, vera mente e anima della famiglia, non sia allegra. Ora a Kate non resta che sperare che la nascita del suo terzogenito, un mese prima delle nozze di Harry e Meghan, la riporti in cima alle preferenze dei sudditi.