Vienna, attacco a coltellate al Prater: «Almeno 3 feriti gravi»

Un uomo armato di coltello ha aggredito e ferito diverse persone a Vienna, nel quartiere di Leopoldstadt, nei pressi del parco del Prater. Tre feriti, in particolare, sarebbero in condizioni gravi. Lo riferisce il quotidiano Kronen Zeitung, aggiungendo che è scattata una massiccia caccia all'uomo per individuare e fermare l'aggressore, attualmente in fuga. Ignote al momento le cause dell'attacco.



I feriti gravi sono due donne e un uomo. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore avrebbe colpito prima 3 persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Poi, dopo essersi allontanato, avrebbe ferito una quarta persona.



Mercoled├Č 7 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:51



