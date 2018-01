Venezuela, sepoltura senza funerale per Oscar Perez e i suoi 6 compagni

Oscar Perez, il poliziotto ribelle che si è alzato in armi contro il governo di Nicolas Maduro, e ucciso lunedì scorso, è stato sepolto oggi nel Cementerio del Este di Caracas, senza funerali e in presenza di due famigliari, mentre i resti dei suoi sei compagni d’armi - morti insieme a lui lunedì scorso, in un’operazione delle forze di sicurezza venezuelane - sono stati sepolti contro la volontà dei parenti in diversi parti del paese. Alfredo Romero, direttore della Ong Foro Penal Venezuelano, ha informato su Twitter che la salma di Perez è stata portata dall’obitorio al cimitero circondata da agenti della Guardia Nazionale, che hanno chiuso l’accesso al camposanto e hanno lasciato passare solo la zia e una cugina dell’ex poliziotto.



Lo stesso Romero aveva informato che altri tre membri del gruppo di Perez morti insieme a lui sono stati sepolti a Maracaibo, nello stato di Zulia, senza funerali e nella stessa fossa. I famigliari dei tre - solo una decina di persone è stata autorizzata a entrare nel cimitero - hanno ricevuto le bare sigillate poche ore prima del loro interramento. L’unica donna del gruppo di ribelli sterminato lunedì scorso, Lisbeth Ramirez, è stata sepolta durante la notte scorsa a San Cristobal, nello stato di Tachira, in presenza di pochi famigliari, che hanno protestato perché le autorità hanno impedito che si celebrassero i riti funebri della chiesa evangelica a cui apparteneva. Ieri, due compagni d’armi di Perez sono sati seppelliti invece a Caracas, nello stesso Cementerio del Este, dopo che la Guardia Nazionale ha bloccato tutti gli accessi al cimitero e respinto con lacrimogeni un gruppo di persone che volevano avvicinarsi al luogo dell’interramento.

