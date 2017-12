Boston, anziana aggredita e derubata: la città la nomina "regina per un giorno"

di Anna Guaita

Doris Prendiville non riusciva a credere che la gente potesse essere così cattiva. La 92enne ex segretaria è stata derubata lo scorso 19 novembre, in modo gratuitamente violento, ed è rimasta in ospedale per settimane, con lo sterno e le costole fratturate. Ma quando è tornata a casa, la sua cittadina ha deciso di celebrare il suo coraggio, e di “chiederle scusa”, nominandola “regina per un giorno”.



Doris vive a Quincy, una cittadina vicino a Boston, nel Massachusetts. La mattina di domenica 19 novembre stava lentamente tornando a casa, dopo essere stata in farmacia, quando un uomo e una donna l’hanno rapinata: «Non c’era bisogno di aggredirmi – ha poi raccontato la signora -. Se solo mi avessero chiesto la borsa, gliel’avrei data, non vale la pena rischiare la vita per pochi dollari!»



Ma il 30enne Markell Cruz non ha aperto bocca. L’ha invece strattonata e le ha dato un cazzotto sullo sterno, facendola cadere a terra malamente. Poi le ha strappato a borsa ed è fuggito. La donna che era con lui ha fortunatamente avuto un rimorso di coscienza, ha aiutato la vecchietta a rimettersi in piedi, e l’ha accompagnata fin dentro il portone di casa, ma poi è fuggita: «Quella ragazza ha sbagliato, ma poi il suo gesto gentile è stato importante» ha ricostruito la signora Prendiville.



Ci sono volute settimane di ospedale e terapia fisica, di ferrea determinazione e pazienza, perché Doris riuscisse a camminare di nuovo, usando un deambulatore. Nel frattempo però la sua storia ha fatto notizia nella cittadina anche perché è finita sulle pagine Facebook che un imprenditore locale, Jeffrey Sullivan, dedica alla città. E proprio su Facebook è nata l’idea di consolare Doris e celebrare la sua guarigione nominandola “regina per un giorno”.



E così il 27 dicembre Doris è stata portata in giro per la città a bordo di un’auto scortata dalla polizia, che aveva perfino bloccato il traffico, per fare passare il corteo a sirene spiegate. La signora ha prima fatto visita a un istituto di bellezza, dove l’hanno accolta come “la donna del momento”, con applausi e un servizio completo gratis.



La “regina Doris” è stata poi festeggiata in un locale, dove una compagnia di danza, la “Center Stage Performing Art Studio”, ha eseguito spettacoli degli anni Cinquanta, incluso un trascinante Boogie Woogie. Una cena, fiori, musica, hanno concluso la serata della regina per un giorno.



«Non capisco perché mi sono meritata tutto ciò – ha commentato scherzando Doris -. Ma se la gente ha voglia di festeggiare, allora sono pronta a festeggiare anche io».



La direttrice della compagnia di danza, Laurie Graf, ha spiegato che invece Doris ha dato un esempio a tutti: «E’ un motivo di ispirazione per i giovani – ha detto la direttrice dello Studio -. Perché nella vita può capitare qualcosa di brutto anche a persone stupende. Ma è il modo in cui reagisci che mostra al mondo il tuo carattere».















