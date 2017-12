Florida, «Le vongole sono troppo piccole», arrestato dopo aver tempestato di telefonate il numero per le emergenze

Le vongole sono piccole, non sono all'altezza delle sue aspettative e per lamentarsi il cliente del ristorante chiama il numero di emergenza. È accaduto in Florida. Secondo quanto scrive il New York Post, Nelson Agosto, aveva deciso di ordinare un piatto di vongole nonostante il cameriere lo avesse avvisato sulle misure. Quando l'ordine è arrivato al tavolo, Agosto ha cominciato a lamentarsi. A quel punto il ristorante gli ha offerto un secondo ordine di vongole gratis, ma l'uomo non contento ha chiamato il 911. «Ho ordinato qualcosa - ha detto all'operatore - ed era estremamente piccolo».



L'operatore, da parte sua, gli ha detto di chiamare un altro numero invece di quello dedicato alle emergenze. Agosto, invece, ha continuato a chiamare diverse volte il 911. Alla fine la polizia è arrivata al ristorante e gli ha messo le manette ai polsi. Agosto si è giustificato dicendo che si era dimenticato il numero di non emergenza dopo la prima chiamata non andata a buon fine.

Marted├Č 26 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:40



