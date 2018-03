Usa, vanno a messa armati fino ai denti: «È Dio che lo vuole»

di Anna Guaita

NEW YORK – Andare in Chiesa imbracciando un fucile d’assalto. Sembra uno scherzo di cattivo gusto, ma è la realtà, almeno per una piccola congregazione della Pennsylvania. I seguaci del pastore Hyung Jin Moon si sono ritrovati in chiesa mercoledì pomeriggio, a Newfoundland, per una cerimonia di rinnovo dei voti matrimoniali, e molti di loro sono arrivati armati di Ar-15. La Chiesa infatti sostiene che Iddio stesso detta ai fedeli di armarsi e citano un versetto della Bibbia come prova di questo desiderio divino. Il versetto si trova nel Nuovo Testamento, nel libro dell'Apocalisse (Rivelazione), e recita: «A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d’argilla».



Per i seguaci della “Sanctuary Church” del reverendo Moon quella “verga di ferro” altro non è che il fucile. Ma insistono che lo imbracciano «a solo scopo difensivo».



Il cognome del sacerdote, Moon, è molto noto nel mondo: suo padre era il famoso predicatore sudcoreano, Sun Myung Moon, deceduto nel 2012 a 92 anni dopo aver guidato la molto discussa “Unification Church” per decenni. La Sanctuary Church guidata dal figlio è una setta dissidente della Unification, che ieri ha preso le distanze dalla cerimonia.



L’assemblea armata ha indignato molti nella comunità di Newfoundland, anche perché le autorità scolastiche hanno deciso per prudenza di allontanare le scolaresche nella giornata di mercoledì. Una scuola elementare vicina alla chiesa è stata deviata per tutta la giornata in una cittadina vicina. I genitori sono rimasti sgomenti e molti hanno espresso rabbia e indignazione: «Come si può fare una cosa del genere a sole due settimane da Parkland? E’ un affronto a tutti i genitori che hanno appena perso dei figli!» ha protestato la signora Esther Clayton. Parkland è la cittadina della Florida dove un giovane killer ha fatto un strage in un liceo, uccidendo 14 studenti e tre insegnanti. Il killer imbracciava proprio un Ar-15, lo stesso tipo di arma che imbracciavano i fedeli della “Sanctuary Church”.

Gioved├Č 1 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA