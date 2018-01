Usa, dopo il "ciclone bomba" emergono i resti dell'ultima nave schiavista

di Anna Guaita

NEW YORK – Uno dei più bui capitoli della storia Americana torna a galla, grazie ai drammatici eventi climatici delle ultime settimane. Il feroce “ciclone bomba” che ha colpito la costa orientale all’inizio di gennaio ha causato tra gli altri danni anche un'eccezionale bassa marea alla foce dei fiumi. E proprio dopo che le acque si sono ritirate è stato identificato il relitto dell’ultima nave usata nell’Ottocento per la tratta degli schiavi, la Clotilda.



La goletta portò un carico umano di 110 uomini e donne dal regno di Dahomey (oggi Benin) fin sulle coste dell’Alabama nel luglio del 1860, quando il commercio transatlantico di schiavi era già stato vietato da quasi 50 anni. E fu proprio per sottrarsi alle autorità federali, che il capitano William Foster dette alle fiamme la due alberi, dopo aver trasferito gli schiavi su una chiatta che li portò nell’entroterra, lungo le acque del fiume Mobile.



Quei resti bruciati della Clotilda sono stati identificati nei giorni scorsi da un giornalista del sito Al.com, Ben Raines, che nel suo tempo libero esercita anche la professione di guida naturalistica. Raines da tempo cercava i resti della goletta lungo le banchine fangose del Mobile. Vari esperti hanno dichiarato al Washington Post che il relitto identificato da Raines sembra proprio essere la nave schiavista: le misure, la qualità e l’età del legname, la locazione, gli evidenti resti dell’incendio, sono tutte prove convincenti.



La turpe missione della Clotilda non era neanche stata dettata dalla voglia di guadagnare, ma da una scommessa. Foster aveva scommesso con il proprietario della nave, il ricco commerciante Timothy Meaher, che sarebbe riuscito a introdurre schiavi africani nel Paese sotto gli occhi del controllo federale. Possedere schiavi, e venderli all’interno del Paese, era ancora legale negli Usa nel 1860, ma dal 1808 era vietato importarne altri dall’Africa. Chi lo avesse tentato rischiava la prigione, se non la condanna a morte.



E tuttavia Foster assunse una ciurma di undici individui, caricò la nave di legname, intascò oro per circa 9 mila dollari, e partì dall’Alabama nella primavera del 1860, dichiarando ufficialmente che sarebbe andato a scaricare il legname nelle Isole Vergini. Due mesi dopo era al largo del Dahomey, dove comprò uomini e donne.



Il viaggio di ritorno durò 43 giorni. Per i primi 13 giorni gli schiavi furono tenuti al buio più totale nela stiva, poi vennero trasferiti sul ponte. Furono a mala pena nutriti e poterono bere solo piccoli sorsi d’acqua e aceto. E all’arrivo furono trasferiti nelle piantagioni dell’Alabama.



La autorità federali indagarono, ma la nave era stata distrutta, e non se ne trovava traccia, e gli schiavi erano stati dispersi. Nell’assenza di prove solide il capitano la fece franca. Intanto il Paese stava per precipitare nella Guerra Civile, e il suo caso venne dimenticato.



La Clotilda però non fu dimenticata del tutto. O almeno, il suo carico umano non si dette per vinto. Dopo la Guerra Civile e dopo la liberazione degli schiavi, il gruppo strappato al Dahomey si riunì e chiese di essere rimpatriato. Non lo ottenne, ma gli ex schiavi rimasero uniti, e fondarono insieme Africatown, una comunità in cui mantennero le proprie tradizioni e i propri nomi originali (non americanizzati cioè).



La comunità rimase in vita anche dopo la morte dell’ultimo sopravvissuto del gruppo originale, nel 1935, ma si è poi dissolta pian piano fino a che, oramai disabitata, è stata designata dall’Alabama come una tappa nel “Sentiero dell’eredità Africano-americana” e nel 2012 è stata elencata fra i monumenti storici nazionali americani.







Giovedì 25 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:37



