Usa, messaggi hot e sesso in casa con studente minorenne: arrestata una professoressa

Si arricchisce di un nuovo capitolo l'interminabile saga delle professoresse statunitensi che finiscono in carcere per essersi trasformate da educatrici in predatrici sessuali e aver intrecciato relazioni proibite con i loro studenti minorenni. Un fenomeno che non sembra arrestarsi nemmeno davanti allo spettro del licenziamento e delle pesantissime condanne inflitte finora nel tentativo di arginare l'ondata di abusi sui giovanissimi. Questa volta a cadere nella rete della giustizia è stata la 39enne Marisela Mendoza Winn, docente di inglese presso la Idea McAllen Public School di McAllen, in Texas.



In preda a una passione sfrenata per un suo studente 16enne, Marisela ha sedotto il ragazzo coinvolgendolo in una relazione sentimentale e sessuale durata alcuni mesi, durante i quali i due si sono scambiati almeno cinquemila pagine di messaggi: un legame intensamente cerebrale che sfociava sempre più spesso in rapporti fisici, quando lo studente andava a trovare la professoressa a casa sua. La storia, di cui nessuno aveva mai saputo nulla, è venuta a galla solo a novembre, quando il ragazzo ne ha parlato con sua madre, confessandole il rapporto che lo univa a Marisela.



La donna non ci ha pensato due volte e si è subito rivolta alla polizia: a quel punto è scattata un'indagine che, dopo due mesi, è sfociata nell'arresto della prof, che è stata immediatamente congedata dalla scuola. Portata in carcere, Marisela è uscita ieri dopo aver pagato la cauzione: tornata a casa, dovrà ora prepararsi per difendersi in tribunale da varie accuse, tra cui quella di aver abusato della propria posizione dominante e aver tradito la fiducia riposta in lei in quanto educatrice per abusare sessualmente di un minore. Un fenomeno che negli Usa sta dilagando e che non sembra arrestarsi.



