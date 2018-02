Usa, il figlio di 9 anni finisce in un acquedotto: 31enne si lancia in acqua per salvarlo e muore

di Federica Macagnone

Quando suo figlio di nove anni ha perso il controllo della bicicletta ed è finito dritto nella corrente gelida e tumultuosa dell'acquedotto, Osbaldo Rodriguez non ci ha pensato due volte: è sceso dalla sella e si è tuffato per salvare la sua creatura. In quel momento, quella che doveva essere una domenica di puro svago si è trasformata in pochi secondi in una giornata tragica: Osbaldo è morto annegato, mentre il piccolo, che è riuscito miracolosamente a tirarsi fuori dall'acqua, è ancora sotto choc per quegli attimi che hanno segnato per sempre la sua esistenza privandolo del padre e che nel corso degli anni rivivrà centinaia di volte pensando a come tutto sarebbe stato diverso se solo non fosse scivolato.La tragedia è avvenuta domenica, pochi minuti prima delle 13, nei pressi del California Aqueduct di Hesperia, in California. Osbaldo e suo figlio stavano facendo una passeggiata in bici non lontano da casa quando il piccolo è caduto nell'acquedotto: dopo essersi tuffato, l'uomo è riuscito a salvare il bimbo ma, travolto dalla corrente impetuosa, non è più stato in grado di riemergere. Le pareti dell'acquedotto, come hanno sottolineato le autorità, sono infatti molto scivolose e non forniscono appigli ai quali aggrapparsi. I parenti hanno raccontato di averlo sentito urlare chiedendo aiuto mentre veniva trascinato dall'impeto delle acque, ma non sono riusciti a fare nulla per tirarlo fuori da lì. I soccorritori, per recuperare Osbaldo, sono stati costretti a interrompere il flusso dell'acqua: il cadavere è stato trovato solo alle 16.30.«Quell'uomo ha fatto quello che qualunque genitore avrebbe fatto: quello che è accaduto è un'immensa tragedia» ha commentato Cindy Bachman, portavoce dello sceriffo della contea di San Bernardino, ricordando la pericolosità dell'acquedotto e invitando tutti a prestare la massima attenzione quando ci si trova nelle sue vicinanze. Resta il fatto che quella di Osbaldo, oltre che una tragedia immensa, è stata anche una tragedia annunciata che si sarebbe potuta evitare se solo fossero state messe in atto valide misure di sicurezza nell'area che circonda l'impianto, viste le numerose tragedie simili accadute in passato: basti pensare che, in circostanze analoghe, solo nel 2017 in quell'acquedotto sono morte sei persone.