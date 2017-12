Usa, a Natale canta con il figlio in diretta Facebook poi dopo un'ora stermina la famiglia

di Federica Macagnone

Novanta minuti prima era in diretta su Facebook, nel giorno di Natale, con il figlio Nigel, 11 anni: ridevano e cantavano insieme “Santa Claus is coming to town”. Novanta minuti dopo è scoppiato l'inferno: Anthony Milan Ross, 45 anni, ha ucciso a colpi di pistola l'ex moglie, Iris Ross, 38 anni, la figlia Anora di 10 mesi e il figlio con il quale poco prima si era divertito a intonare la canzone di Natale. Una follia omicida che rimane al momento senza un movente, ma per il quale l'uomo, uno chef vegano diventato una piccola star del web con i suoi tutorial in cucina, è stato arrestato per triplice omicidio e aggressione aggravata nei confronti degli agenti che sono intervenuti nella sua casa di Phoenix, in Arizona, dove è avvenuto il massacro.











L'uomo, che in passato aveva sofferto di depressione, aveva cambiato vita, aveva perso 20 chili ed era diventato vegano. Sembrava che avesse rimesso al loro posto tutti i tasselli della sua vita, invece lunedì è scoppiata la tragedia: si trovava nella casa dell'ex moglie per trascorrere il Natale quando ha preso in mano una pistola e ha rincorso nel giardino di casa la donna che tentava di fuggire per poi ucciderla. Ad assistere alla scena c'erano alcuni vicini di casa che si sono avvicinati all'uomo e sono stati minacciati con l'arma. Quando è rientrato a casa, i testimoni, che nel frattempo avevano chiamato la polizia, hanno udito altri tre colpi di arma da fuoco. Gli agenti hanno impiegato sei ore nel tentativo di entrare nell'abitazione mentre Anthony minacciava di sparare ai bimbi che, in realtà, aveva già ucciso. Quando è stato chiaro che i piccoli erano morti i poliziotti hanno fatto irruzione, ingaggiando una sparatoria con lui: un agente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in condizioni stabili.



«Ho ricevuto due messaggi intorno alle 14.52 di lunedì da parte di Anthony - ha raccontato tra le lacrime la sorella di Iris, Mary Wogas - Nel primo mi scriveva: "Ho appena ucciso Iris e i bambini”. Nel secondo aggiungeva: “Con una pistola”. Sapevo che quell'uomo era molto instabile, sapevo che aveva un lato oscuro». Il sergente Jonathan Howard ha riferito che Anthony ha cambiato versione dei fatti diverse volte prima di confessare di aver sterminato la sua famiglia. «Era a casa con l'ex moglie e i bambini - ha aggiunto Howard - Novanta minuti prima scherzava su Facebook con il figlio. Non abbiamo ancora chiaro cosa abbia fatto scattare la sua furia omicida».





Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:29



