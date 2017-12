Usa, atterraggio da brividi: aereo finisce fuoripista a causa della neve

di Federica Macagnone

Atterraggio da brividi per i passeggeri a bordo di un aereo della compagnia JetBlue finito fuori pista a causa della nevicata abbattutasi all'aeroporto di Boston, in Usa.L'aereo era decollato nel giorno di Natale dall'aeroporto di Savannah, diretto all'aeroporto internazionale Logan di Boston: alle 19.15, appena le ruote hanno toccato terra, il velivolo ha iniziato a scivolare pericolosamente fuoripista fermando la sua corsa sull'erba innevata. Tanta paura tra i passeggeri, ma nessun ferito. «Il volo JetBlue 50 da Savannah a Boston è andato fuoripista all'atterraggio - si legge in un post della compagnia pubblicato su Twitter - Non sono stati segnalati feriti. Tutti i nostri passeggeri sono stati trasportati in autobus dall'aereo al terminal».Nelle ore precedenti l'incidente, Boston era stata imbiancata da una nevicata provocata dalla tormenta “Ethan” che ha permesso agli abitanti di vivere il primo Natale sotto la coltre bianca dopo 14 anni. A partire dalle 10 l'aeroporto di Logan ha sospeso decolli e atterraggi e i voli sono stati dirottati su altri scali a causa della forte nevicata, che ha ridotto drasticamente la visibilità. Solo dopo mezzogiorno la situazione è tornata alla normalità.