Uruguay, impiegata di banca prosciuga i conti dei clienti: spariti 3 milioni, ecco il trucco

di Marta Ferraro

Un'impiegata uruguaiana di una filiale della Banca Heritage è accusata di aver sottratto nell'arco di dieci anni 3 milioni di dollari dai conto correnti dei clienti per investirli nell'impresa del marito.

Le autorità hanno aperto un'inchiesta per appurare le responsabilità della donna alla quale è stato proibito di lasciare il Paese.



Secondo il giornale El Observador, uno studio finanziario accompagnato da una denuncia ha permesso di scoprire l'audace manovra dell'impiegata che consisteva nel sottrarre piccole somme di denaro da svariati conti di clienti in gran parte argentini. Abusando del suo ruolo e delle informazioni a sua disposizione, la donna, della quale non sono state rese note le generalità, oltre a sottrarre piccole somme, si recava due o tre volte al mese in Argentina per allestire transazioni che non le erano mai state commissionate dai clienti.



Secondo alcune fonti, l'accusata non solo avrebbe già ammesso le sue responsabilità, ma starebbe collaborando attivamente alle indagini. La frode è stata scoperta alla fine del 2017, quando gli eredi di uno dei clienti della filiale si sono accorti che il conto del loro congiunto era ormai vuoto.

Giovedì 1 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:32



