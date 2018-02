Arizona, uccide di botte la moglie e la figlia 15enne e nasconde i cadaveri nella vasca: poi accoltella il figlio

di Federica Macagnone

Cosa sia scattato nella mente di Hernando Enriquez, 44 enne di Tucson, in Arizona, è al vaglio degli investigatori: venerdì si è scagliato contro moglie e figlia, uccidendole di botte, prima di tentare di ammazzare il figlio a pugnalate. Il ragazzo è riuscito a fuggire e l'uomo è finito in manette: dovrà rispondere di duplice omicidio e di tentato omicidio.Secondo il rapporto della polizia, Hernando ha ucciso la moglie Sandra, 44 anni, e la figlia 15enne, Isabelle. Poi ha nascosto i loro cadaveri nella vasca da bagno e ha chiamato il figlio 17enne a scuola, invitandolo a tornare prima. Quando il ragazzo è arrivato a casa, davanti alla porta ha trovato ad aspettarlo il padre che lo ha invitato a entrare dicendogli che la madre e la sorella erano dentro. Quando insieme hanno varcato la soglia Hernando si è scagliato contro il figlio con un martello, colpendolo ripetutamente fino a quando la colluttazione si è spostata in cucina e, afferrato un coltello, lo ha pugnalato.Nonostante le ferite, il ragazzo è riuscito a divincolarsi dalla presa ed è fuggito in strada: ha bussato alla porta dei vicini di casa che hanno fatto scattare l'allarme. Quando la polizia è giunta sul posto, Hernando ha opposto una forte resistenza e gli agenti sono stati costretti a usare una pistola taser. «Vai avanti, uccidimi» ha urlato mentre lo stavano ammanettando. Il ragazzo, sotto choc, ha raccontato che durante l'aggressione il padre continuava a urlare: «Lasciami fare ciò che devo fare. Ho già preso la vita di tua madre e di tua sorella e ho bisogno di finire quello che ho iniziato». Al momento non è chiaro quale sia stato il movente che ha spinto Hernando a sterminare la sua famiglia: la verità è solo dentro di lui.