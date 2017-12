La Tunisia sospende l'arrivo dei voli Emirates nel Paese

Il ministero tunisino dei Trasporti ha deciso in serata di sospendere temporaneamente le attività in Tunisia della compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti Emirates. Lo rendono noto i media locali precisando che il divieto ad operare riguarda in particolare i voli da e verso Tunisi e sarà tolto «quando la compagnia troverà una soluzione al blocco attuale, in conformità alle legge e alle convenzioni internazionali».



Una decisione motivata dal divieto di venerdì scorso di ingresso negli Emirati per le cittadine tunisine, prescrizione ancora in vigore secondo molte testimonianze nonostante l'annuncio del ministero degli Esteri emiratino che ha spiegato che la decisione temporanea è stata imposta per «motivi di sicurezza contingenti e temporanei».

Lunedì 25 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:18



