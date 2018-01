Tunisia, un piano Marshall della Ue per sostenere le riforme

di Paolo Messa

Tunisi non è Teheran. Se nei giorni scorsi le proteste in Iran hanno acceso i fari dell’opinione pubblica sui limiti del regime dei pasdaran e sul rispetto dei diritti umani in quel Paese, i sommovimenti in Tunisia meritano una diversa lettura poiché le condizioni di quella che ora si può dire democrazia, con tanto di Costituzione, sono completamente diverse. La cosiddetta “rivoluzione dei Gelsomini”, avviata proprio sette anni fa, ha determinato l’apertura di un processo politico serio e...