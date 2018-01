La pornostar e Trump: Stormy Daniels va in tv ma non risponde alle domande

di Anna Guaita

NEW YORK – Jimmy Kimmel è di solito il conduttore notturno meno politico e più “familiare” della tv americana. Ma ieri sera ha rotto con questa tradizione e ha portato in scena un nome sinonimo di scandalo, per di più a luci rosse, Stormy Daniels. La star porno che anni faera attesissima, soprattutto venendo subito dopoche il presidente aveva appena pronunciato alle Camere riunite e in diretta televisiva. E tuttavia Stormy è riuscita a non dire nulla, e a rintuzzare le domande di Kimmel con tanti sorrisi, qualche occhiolino, molti “forse”, e “non ricordo”.Kimmel ha apertamente suggerito che Stormy, il cui vero nome è Stephanie Clifford, non abbia parlato per rispetto di. Anche davanti a queste affermazioni, la donna ha risposto con un mugugno e un gran sorriso.Kimmel ha poi tirato fuori due bambolotti, proponendo di fare domande a loro, e questi avrebbero risposto invece di Stormy. La donna teneva in mano una bambola con le sue fattezze, e le ha fatto rispondere di sì alla domanda «hai mai fatto sesso con un uomo sposato?» Ma niente di più.Era stato il serissimo Wall Street Journal qualche giorno fa a riportare a galla con forza la storia di un presunto rapporto sessuale fra Donald Trump e la star porno Stephanie Clifford, in arte “Stormy Daniels”. Il quotidiano economico ricostruiva che nell’ottobre del 2016 l’avvocato di Trump, Michael Cohen, aveva pagato 130 mila dollari alla Clifford perché questa rinunciasse ad apparire nel programna tv della Abc “Good Morning America” per raccontare la sua relazione con l’imprenditore. Il Journal avrebbe allora trovato testimoni e prove, e sosteneva che Trump aveva intessuto una relazione con la donna nel luglio del 2006, dopo che i due si erano incontrati nel concorso golfistico di Lake Tahoe, in California. Allora Trump era sposato da più di un anno a Melania, che aveva da poco dato alla luce il loro figlio Barron.La Casa Bianca ha già reagito a queste rivelazioni a luci rosse sostenendo che «si tratta di vecchie storie riciclate, già fortemente negate prima delle elezioni». Anche l’avvocato ha reagito, dichiarando al WSJournal che «il presidente Trump nega con veemenza di aver avuto un simile incontro con la signorina Daniels».