Trump: «America sempre al primo posto. Non tollereremo pratiche commerciali scorrette»

«Gli Stati Uniti non tollereranno più pratiche scorrette nel commercio internazionale». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo intervento al Forum economico internazionale a Davos in Svizzera.



«Ripristineremo l'integrità del sistema commerciale. Solo insistendo su un commercio giusto e reciproco possiamo creare un sistema che funziona non solo per gli Usa ma per tutti i Paesi», ha poi sottolineato il presidente degli Stati Uniti. «Invitiamo gli altri leader a proteggere gli interessi dei loro cittadini come lo facciamo noi».



«L'America sta di nuovo vedendo una forte crescita, in Borsa si sono creati 7.000 miliardi di dollari dalla mia elezione», ha aggiunto Trump. «Quando gli Stati Uniti crescono, cresce tutto il mondo. Come presidente degli Stati Uniti metterò sempre l'America al primo posto, come gli altri leader mettono il loro Paese al primo posto», ha continuato. «Venite in America. Io credo nell'America e la metterò sempre al primo posto. Ma non significa America "alone" (da sola, ndr», ha proseguito Trump. «L'America è aperta alle imprese ed è tornata ancora una volta competitiva», ha sostenuto ancora Trump.



«È un privilegio stare qui tra leader della diplomazia e della politica. Sono qui per rappresentare gli interessi degli americani e per offrire un'amicizia nel costruire un mondo migliore», ha poi detto il presidente Usa.



Il sistema che regola l'immigrazione negli Usa «è fermo al passato» e d'ora in poi chi entra verrà selezionato in base alla sua capacità di contribuire al benessere economico degli Usa, ha avvertito ancora il presidente degli Stati Uniti.



Gli Usa sono fortemente impegnati per la «massima pressione per denuclearizzare la Corea del Nord, lavoriamo con gli alleati per contrastare i terroristi e Daesh, gli Usa sono leader per assicurare la sicurezza mondiale», ha detto ancora Trump.



«Grazie a tutti voi presenti» ma anche «grazie al popolo» e ai «lavoratori, sono loro che fanno grande il paese», ha concluso il presidente degli Stati Uniti.



E' stata tiepida l'accoglienza per Trump nella sala delle riunioni plenarie al Forum economico internazionale: all'inizio del discorso del presidente Usa metà sala applaude, l'altra metà no. Ma l'interesse è altissimo, la sala è gremita e in molti non sono riusciti ad entrare.





Venerd├Č 26 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:05



