Londra, treni in manutenzione e incidente in autostrada: caos per lasciare l'aeroporto di Gatwick

Caos per lasciare all'aeroporto di Gatwick. I treni in partenza dallo scalo non sono in funzione a causa di lavori di manutenzione. Al loro posto è stato istituito un servizio di autobus con una corsa ogni 30 minuti dagli aeroporti di Gatwick e da London Victoria. Ma pesanti disagi e ritardi si registrano a causa di un incidente stradale sulla M25. Altri mezzi sono stati mobilitati per cercare di risolvere i ritardi.

Martedì 26 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:18



