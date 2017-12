Phuket, italiano muore in Thailandia durante la vacanza: incidente fatale con la moto

Un savonese di 60 anni, Giovanni Spatafora, è morto in un incidente stradale a Phuket, in Thailandia, dove si trovata per una vacanza studio con un gruppo di amici savonesi. Secondo le prime informazioni, il mezzo a due ruote sul quale si trovava è sbandato in curva e l'uomo è caduto battendo la testa contro un muretto. L'impatto è stato fatale e Spatafora è morto sul colpo. Il corpo è stato composto alla morgue dell'ospedale di Phuket in attesa che vengano completate le formalità per il rientro in patria della salma.

Marted├Č 26 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:31



