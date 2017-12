Forte terremoto nella notte a Lefkada, in Grecia. Avvertito anche in Puglia

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi alle 0.47 al largo di Lefkada, isola greca del gruppo delle Ioniche. La magnitudo registrata è stata di 4.8 ad una profondità di 20 km.



La scossa, breve ma molto potente, è stata avvertita anche nel leccese, in particolare a Otranto, Santa Maria di Leuca e nei comuni vicini. Per ora non risultano notizie di danni a persone o cose. Nel 2015, il 17 novembre, un terremoto di magnitudo 6,1 colpì Lefkada causando due morti e quattro feriti.

