Svizzera, a 80 anni e senza armi rapina una banca: tradito dalle telecamere

Dieci giorni fa, con il volto coperto, è entrato in una filiale della banca Raiffeisen a Meggen, non lontano da Lucerna, in Svizzera, e ha messo a segno una rapina. Ora, però, è finito in manette. Protagonista del colpo, un signore insospettabile: un ottantenne incensurato. E' stato stato arrestato a casa sua, dove gli inquirenti hanno recuperato gran parte della refurtiva. L'uomo ha confessato.



Nei confronti dell'indagato è stata chiesta la detenzione preventiva. La rapina risale alla mattina del 29 dicembre: un uomo con il volto coperto aveva chiesto e ottenuto denaro da un'impiegata, ed era fuggito a piedi. Nei filmati della videosorveglianza non erano visibili armi. L'uomo al momento dell'arresto non ha opposto resistenza.

Marted├Č 9 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA