Svizzera, esplode una batteria in un Apple Store: 50 evacuati, ferito un dipendente, sette persone in cura

di Federica Macagnone

Incidente in un Apple Store di Zurigo dove la batteria di un Iphone sarebbe esplosa, provocando il ferimento di uno degli impiegati, l'intossicazione di 7 persone e l'evacuazione di 50 persone tra personale e clienti.



Secondo quanto riportato dal giornale “20 Minuten”, l'incidente è avvenuto all'Apple Store sulla Bahnhofstrasse, intorno alle 10 di stamattina. L'impiegato stava lavorando a un Iphone quando, a causa di un surriscaldamento, la batteria, riporta il Mirror, sarebbe esplosa ferendolo leggermente alla mano. Il fumo avrebbe invaso il negozio, costringendo oltre 50 persone, tra personale e clienti, a riversarsi in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e diverse ambulanze. Per sette persone è stata necessaria assistenza medica, ma nessuna di loro è stata ricoverata in ospedale.



Le prime indagini della polizia rivelano che l'incidente è avvenuto durante un'operazione di sostituzione della batteria. Il Forensischen Instituts Zürich continuerà a indagare per scoprire ulteriori dettagli.





Martedì 9 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:41



