Svezia, forte esplosione in stazione di polizia a Malmo

C'è stata una forte esplosione in una stazione della polizia a Malmo, nel sud della Svezia. Lo scrivono i siti online svedesi, che aggiungono che al momento non sembrano esserci feriti. Non sono ancore chiare le ragioni dell'esplosione, secondo alcuni media si tratterebbe di una bomba a mano.



L'esplosione, si legge sui media, è avvenuta in un cortile esterno alla stazione di polizia del quartiere di Rosengard alle 21.06. L'intera zona attorno alla stazione di polizia è stata messa in lockdown. Secondo le prime informazioni, diversi veicoli sono rimasti danneggiati. L'esplosione, molto forte, è stata udita in tutta la città di Malmo. Sul posto sono arrivati gli artificieri. Secondo il sito del quotidiano svedese Aftonbladet, due persone sono sospettate per il presunto attacco, che i media tendono ad attribuire a una bomba a mano.

Mercoledì 17 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:50



