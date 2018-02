Funzionario Usa dimentica in aereo carte top secret che ipotizzano un attacco biologico al Super Bowl

Un attentato biologico al Super Bowl. Solo un'ipotesi e solo sulla carta. Ma la dimenticanza di quelle carte sta creando parecchio imbarazzo ai vertici del dipartimento americano per la sicurezza nazionale. Un funzionario evidentemente distratto ha infatti lasciato in aereo alcuni documenti “ riservati ” in cui si simulava un attacco biologico durante l'evento del Super Bowl, a Minneapolis. Il plico - che recava la scritta “ importante per la sicurezza nazionale, solo per uso interno ” , è stato ritrovato per caso da un impiegato della Cnn nella tasca del sedile.



Nel dossier erano contenute informazioni su come prepararsi nel caso di un attacco biologico, con antrace o altre sostanze letali. Oltre al documento nella tasca c'erano anche la carta d'imbarco e l'itinerario di un funzionario federale che si occupa del programma BioWatch del dipartimento per la sicurezza nazionale. La Cnn ha deciso di rendere pubblica la notizia solo dopo il Super Bowl.

