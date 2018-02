Spagna, scoperta una falsa succursale della Banca Vaticana

di Marta Ferraro

Desarticulada en #Fuengirola una organización que suplantaba a la Banca Vaticana para recaudar fondos. Intervenidos: un velero, coches de lujo, casi 70.000€, relojes exclusivos, lingotes de plata... pic.twitter.com/bgBXmzTddK — Policía Nacional (@policia) 2 febbraio 2018

La polizia spagnola ha messo sotto sequestro la sede di un'azienda che si spacciava per succursale dell'Istituto delle Opere Religiose, più nota come Banca Vaticana. Nel corso dell'operazione sono state arrestate quattro persone per associazione per delinquere di cui tre di nazionalità spagnola e una colombiana. Il direttore della sede era in possesso di documenti falsi che lo identificavano come appartenente al corpo diplomatico.Il Corpo Nazionale della Polizia ha filmato la sede nella quale venivano sottoscritti contratti con imprese di tutto il mondo, sottraendo illegalmente grandi somme di denaro. Nelle immagini si notano il logo della Santa Sede e molti simboli religiosi usati per ingannare i malcapitati che entravano in contatto con l'organizzazione.La polizia spagnola è stata avvertita dell'attività criminosa dalla Gendarmeria Vaticana, che ha dato l'avvio allo smantellamento dell'attività.