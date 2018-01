Spagna, danno per morto un detenuto che si risveglia poco prima dell'autopsia

di Marta Ferraro

Lo avevano dato per morto, ma era vivo. Mentre gli addetti del servizio funebre trasportavano la salma di un detenuto all'Istituto di Medicina Legale di Oviedo, in Spagna, i responsabili del carcere avvertivano i familiari dell'avvenuto decesso.



Come racconta il giornale El Comercio, Gabriel Montoya Jiménez nella notte aveva avuto un grave malore nel carcere di Villabona ed era stato soccorso dai medici. All'alba questi erano tornati per accertarsi delle condizioni di salute dell'uomo e lo hanno trovato nella sua cella in stato di incoscienza. I medici si sono così convinti che l'uomo fosse morto e certificandone la morte hanno, poi, disposto il trasferimento della salma all'Istituto di Medicina Legale per l'autopsia.



Proprio nell'obitorio, però, è successo l'inverosimile: l'uomo ha cominciato a dare segni di vita, risvegliandosi lentamente. Il detenuto, allora, è stato portato in ambulanza all'ospedale di Asturias, dove è ricoverato e piantonato dalla Guardia Civile. Intanto è stata aperta un'inchiesta per indagare sullo strano caso.

Marted├Č 9 Gennaio 2018



