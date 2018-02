Il nemico alle spalle/ La trincea di Erdogan per fermare i piani Usa

di Alessandro Orsini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La Siria vive una tragedia che è pura lotta per il potere: un gran numero di Paesi combatte per impossessarsi di un pezzo di Medio Oriente. La Russia lotta per riunificare la Siria e pacificarla sotto un solo governo guidato da Bashar al Assad. La ragione per cui Putin vuole unità e pace è semplice: prima dell’inizio della guerra civile, dominava sull’intero Paese, che ora è ridotto a un cumulo di macerie. Siccome le macerie sono strategicamente inservibili, l’obiettivo di Putin è...