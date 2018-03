Usa, “Miranda” da Sex & the City a governatore: pensa alla candidatura a New York

Da Sex & the City alla politica. Cynthia Nixon, che per anni ha interpretato Miranda Hobbes nella celebre serie tv, si prepara a lanciare la sfida nelle primarie a Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York. Come riferisce la Cnn, la 51enne Nixon sta assemblando un team che comprende anche figure come Rebecca Katz e Bill Hyers, che hanno lavorato alla campagna per la prima elezione del sindaco Bill de Blasio. L'obiettivo è arrivare pronti a settembre per le primarie democratiche dello stato.

«Molti cittadini preoccupati hanno incoraggiato Cynthia a correre per la carica. Come ha già detto in passato, continuerà a valutare», ha detto Rebecca Capellan, addetta stampa dell'attrice, in una email inviata alla Cnn. «Se e quando verrà presa una decisione, Cynthia renderà pubblici i suoi piani».