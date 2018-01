Russiagate, mossa di Trump: «Intercettazioni irregolari»

di Flavio Pompetti

WASHINGTON #Release the memo (pubblica il promemoria). L'invocazione rimbalza dai profili di migliaia di utenti Twitter agli appelli televisivi della Fox News, fino a tentare la mano del presidente. Il documento in questione è una nota di quattro pagine scritta dagli assistenti del capo della commissione Intelligenze della camera, il repubblicano David Nunes. Chi lo ha letto giura che contiene rivelazioni cruciali, in grado di mandare a rotoli il fascicolo Russiagate sul tavolo del procuratore Bob Mueller. LE PROVE Nel testo del...