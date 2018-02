Russiagate, Kushner declassato dalla Casa Bianca: non potrà avere accesso a documenti sensibili

di Anna Guaita

NEW YORK - Che Donald Trump intenda correre per la rielezione nel 2020 lo sapevamo dallo stesso giorno del suo insediamento, il 20 gennaio 2017, quando ha riempito le carte federali per registrare la sua candidatura. Ma ora sappiamo anche che tipo di campagna intenda condurre. A guidare Trump 2020 è stato infatti chiamato Brad Parscale, il 42enne specialista di marketing che ha già amministrato l'aggressivo settore digitale della campagna 2016. Parscale era una figura sconosciuta quando Trump gli affidò il compito...