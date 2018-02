Russia, scoppia una power bank in aereo e provoca un incendio: passeggeri intossicati Guarda il vido

di Federica Macagnone

Pochi attimi e l'intera fusoliera è stata avvolta dal fumo. Sono stati attimi concitati quelli vissuti su un aereo della compagnia Aeroflot che era appena atterrato a Volgograd, in Russia: una power bank ha preso fuoco, scatenando un piccolo incendio e una grande quantità di fumo.L'Airbus A320 era decollato da Mosca ed era atterrato nella città a sud del Paese: mentre i passeggeri si apprestavano a scendere dall'aereo, un caricabatteria portatile è esploso e ha preso fuoco. In pochi attimi una fitta nube ha avvolto le persone a bordo e una poltrona ha iniziato a incendiarsi. Alcuni viaggiatori si sono fatti prendere dal panico e sono stati evacuati attraverso gli scivoli d'emergenza. Come si vede nelle immagini riprese da un passeggero, altre persone, con calma stoica, hanno iniziato a passarsi delle bottigliette d'acqua per spegnere le fiamme.Uno steward, infine, è intervenuto con un estintore. «Eravamo già in piedi tra i sedili quando una power bank è esplosa – ha raccontato uno dei passeggeri – Alcune persone a bordo si sono fatte prendere dal panico, altre sono scesi normalmente dalle scalette». Un portavoce della compagnia ha reso noto che nessuno dei viaggiatori o dei membri dell'equipaggio è rimasto ferito.