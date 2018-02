Russia, ripristinata una tratta ferroviaria per un'unica passeggera

di Marta Ferraro

In Russia è stata ripristinata una linea ferroviaria per un'unica passeggera, una ragazzina di 14 anni.



Come riferisce Actualidad, secondo i media locali la tratta ferroviaria tra la città di Murmansk e San Pietroburgo ha ripreso a funzionare per Karina Kozlova, una studentessa di 14 anni che vive in un villaggio periferico e che da quando le autorità del posto avevano sospeso il servizio non poteva più frequentare la scuola.



Per questo motivo i suoi genitori si sono attivati per far ripristinare la tratta ferroviaria e restituire alla minore la possibilità di continuare i suoi studi e condurre una vita normale. Così le autorità hanno ripristinato il servizio, garantendo nuovamente a Karina il diritto allo studio.





Lunedì 12 Febbraio 2018



