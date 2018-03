Russia, sesso con la prof di ripetizione: la mamma entra in cameretta e scopre il figlio 15enne

di Federica Macagnone

Avevano deciso di dare al figlio l'istruzione migliore, reclutando i più rinomati insegnanti della città. Una scelta di cui deve essersi pentita amaramente questa mamma di San Pietroburgo, in Russia, che entrando nella stanza in cui il ragazzo 15enne stava studiando si è trovata davanti a una scena scioccante: la 35enne Natalya Nikandrova, una delle professoresse, stava compiendo un atto sessuale su suo figlio proprio sotto il suo tetto, incurante del rischio di essere scoperta.L'insegnante, che era amica della mamma, era stata assunta per garantire un'istruzione completa al ragazzo che, secondo quanto riporta la stampa russa, proviene da una famiglia benestante. Durante una lezione, però, ha accantonato lo studio e ha iniziato a circuire l'alunno. «La donna ha iniziato a sedurre il suo studente - ha detto il portavoce della polizia - È stata una sua iniziativa: la lezione si è conclusa con l'attività sessuale su un minore di età inferiore ai 16 anni. L'insegnante è stata arrestata e il caso sarà inoltrato al tribunale distrettuale di Mosca». Se venisse condannata, la professoressa rischierebbe fino a quattro anni di carcere.La notizia è stata accolta sui social russi con stupore, ma anche con un pizzico di ironia. «Penso che la madre abbia avuto il momento più difficile della sua vita quando si è trovata di fronte a quella scena - ha scritto Irina Krutova - Mi strapperei tutti i capelli se vedessi quella scena con mio figlio». Boris Evseev, invece, ha commentato: «Sono sicuro che tutti quelli coinvolti nelle indagini stanno invidiando nel loro intimo il ragazzo. Per me sarebbe così».