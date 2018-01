Russia, parto eccezionale: nasce una bimba "gigante" di 6,3 chili

Fiocco rosa da record a Daghestan nel sud della Russia dove una donna di 42 anni ha dato alla luce con parto naturale una bambina di 6,3 kg. La neonata supera di gran lunga il peso medio dei neonati al momento della nascita, che si aggira tra i 2,5 e i 4,3 kg.



Secondo quanto è stato pubblicato dal sito The Caucasus Post, la neonata è la quinta figlia della coppia della quale non sono state rivelate le generalità. Restano sconosciuti anche il nome della bambina e tutte le altre notizie legate al lieto evento, poiché i genitori della neonata non hanno voluto rilasciare interviste.



Abitualmente i bambini arrivano a pesare 6 kg intorno ai 6 mesi di vita. Nonostante tutto, questo non è il caso più estremo. Secondo il libro dei Guiness dei records, il neonato più grande del mondo è nato con 10, 2 kg di peso ad Anversa dall'italiana Carmelina Fedeli nel 1955.





