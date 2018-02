Russia, paura in un hotel: scoppia un incendio, 230 evacuati

di Marta Ferraro

A Mosca, un intero hotel è stato evacuato a causa di un pericoloso incendio. Le autorità locali hanno, infatti, ordinato l'immediata evacuazione di tutta la struttura, quando le fiamme hanno cominciato a estendersi velocemente in varie camere.



Come rende noto un Twitter, i Vigili del Fuoco sono riusciti a sedare l'incendio, ma non sono state date informazioni in merito a possibili vittime.



Le fiamme si sono sviluppate al quindicesimo piano dell'Hotel Cosmos. Secondo il Ministro delle Emergenze russo, in totale sono stati evacuati 230 ospiti dell'albergo. Si tratta di una struttura ricettiva molto grande costruita intorno agli anni '70 per ospitare i Giochi Olimpici del 1980, che mette a disposizione 1777 stanze.

Luned├Č 12 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA