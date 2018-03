Siria, aereo militare russo si schianta in fase di atterraggio: 32 morti

Un aereo militare russo Antonov An-26 si è schiantato in fase di atterraggio presso la base siriana di Khmeimim in seguito - stando al ministero della Difesa - a un «guasto tecnico». A bordo si trovavano 32 persone, 26 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio.



«L'impatto - recita il comunicato diffusa dal ministero della Difesa - è avvenuto a circa 500 metri dalla pista di atterraggio». Stando ai dati preliminari l'aereo «non è stato abbattuto» in seguito ad azioni ostili da parte dei miliziani. Il ministero ha confermato che «non vi sono sopravvissuti». «La commissione del ministero della Difesa studierà tutte le possibili versioni dell'accaduto».

Martedì 6 Marzo 2018



