La rivolta che può essere domata ascoltando le voci delle periferie

di Fabio Nicolucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Se Churchill fosse premier inglese oggi, avrebbe indirizzato all’Iran la sua definizione del 1939 della Russia come “un indovinello avviluppato in un mistero dentro un enigma”. I moti che stanno percorrendo questo paese da cinque giorni hanno infatti non solo colto di sorpresa gli analisti, ma anche la stessa classe dirigente iraniana. E non è la prima volta. Lo stesso successo per la cosiddetta “rivoluzione verde”, che scosse l’Iran nel giugno del 2009 contro la contestata rielezione...